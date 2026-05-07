Сафонов стал любимцем болельщиков «ПСЖ»

Краснодарский журналист Богдан Зуев прокомментировал выход вратаря Матвея Сафонова во второй финал ЛЧ подряд.
«В прошлом году на этом этапе Мотя смотрел футбол со скамейки, а теперь уверенно ведет команду за вторым трофеем ЛЧ.
К слову, Джанлуиджи Доннарумма турнир давно покинул, а Люка Шевалье полирует банку.
Мотя – настоящий пример для подражания среди молодых талантливых футбиков. Теперь фамилию Сафонов знают во всем мире, а фэны Парижа заряжают ее на каждом матче», – заметил Зуев.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: телеграм-канал Богдана Зуева