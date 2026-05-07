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Сафонов стал любимцем болельщиков «ПСЖ»

7 мая, 01:19
8

Краснодарский журналист Богдан Зуев прокомментировал выход вратаря Матвея Сафонова во второй финал ЛЧ подряд.

«В прошлом году на этом этапе Мотя смотрел футбол со скамейки, а теперь уверенно ведет команду за вторым трофеем ЛЧ.

К слову, Джанлуиджи Доннарумма турнир давно покинул, а Люка Шевалье полирует банку.

Мотя – настоящий пример для подражания среди молодых талантливых футбиков. Теперь фамилию Сафонов знают во всем мире, а фэны Парижа заряжают ее на каждом матче», – заметил Зуев.

  • 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
  • В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.

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Источник: телеграм-канал Богдана Зуева
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (8)
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Urtíсa
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mihail200606
1778132571
Моте бы стабильности все таки побольше...
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