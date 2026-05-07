Сафонов стал любимцем болельщиков «ПСЖ»

Краснодарский журналист Богдан Зуев прокомментировал выход вратаря Матвея Сафонова во второй финал ЛЧ подряд.

«В прошлом году на этом этапе Мотя смотрел футбол со скамейки, а теперь уверенно ведет команду за вторым трофеем ЛЧ.

К слову, Джанлуиджи Доннарумма турнир давно покинул, а Люка Шевалье полирует банку.

Мотя – настоящий пример для подражания среди молодых талантливых футбиков. Теперь фамилию Сафонов знают во всем мире, а фэны Парижа заряжают ее на каждом матче», – заметил Зуев.