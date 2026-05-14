Сафонов стал любимцем фанатов «ПСЖ»

Болельщики «ПСЖ» продолжают восхищаться российским вратарем Матвеем Сафоновым.

После чемпионского матча с «Лансом» французы отмечают блестящий выбор позиции кипера сборной России и его впечатляющую уверенность. Они оставляют следующие комментарии.

«Непроходимая стена».

«Настоящий #1!».

«Говорят, что гора Эльбрус – самая высокая вершина России. Да нет, это Матвей Сафонов!».

«Луиш Кампуш – блестящий строитель. Кто знал Сафонова еще два года назад? А если он вновь возьмет ЛЧ, станет одним из лучших вратарей ПСЖ в истории».