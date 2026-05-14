Сафонов стал любимцем фанатов «ПСЖ»

Болельщики «ПСЖ» продолжают восхищаться российским вратарем Матвеем Сафоновым.
После чемпионского матча с «Лансом» французы отмечают блестящий выбор позиции кипера сборной России и его впечатляющую уверенность. Они оставляют следующие комментарии.
«Непроходимая стена».
«Настоящий #1!».
«Говорят, что гора Эльбрус – самая высокая вершина России. Да нет, это Матвей Сафонов!».
«Луиш Кампуш – блестящий строитель. Кто знал Сафонова еще два года назад? А если он вновь возьмет ЛЧ, станет одним из лучших вратарей ПСЖ в истории».
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Накануне Сафонов второй раз подряд стал с «ПСЖ» чемпионом Франции.
- 30 мая «ПСЖ» в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова