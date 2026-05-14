КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»

14 мая, 18:51
14

Защитник «Динамо» Максим Осипенко получил наказание от КДК РФС за оскорбительное поведение в матче с «Краснодаром».

«За оскорбительное поведение в отношении соперника, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча оштрафовать футболиста ФК «Динамо-Москва» г. Москва Максима Осипенко на 100 тысяч рублей», – написал КДК.

  • Бело-голубые дома одержали волевую победу над «Краснодаром» со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
  • Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Осипенко Максим
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1778773732
) Это патамушта он белый?)
Ответить
Император 1
1778774245
Нормально, блин, лицемеры долбанные, где тогда наказание мраз@те кордобабе за жест Кукушкину?! Хотя это другое, кордобаба же это игрок кого надо!
Ответить
Garrincha58
1778774714
А этим гавнюкам можно провоцировать про якобы подкуп игроков Динамо.За клевету ничем не обоснованную наказывать нельзя? За чем такая комиссия????
Ответить
...уефан
1778775492
...намного дешевле, чем в "Кофемании" футбольному человеку "посидеть" обходится, и вроде, и удовольствие получил...
Ответить
Красногвардейчик
1778776203
А почему Краснодар жалобу на расизм не подал?
Ответить
АлексМак
1778777527
как всегда беспредел в КДК и коррупция. За правду на 100К, а обнаглевшим гастерам можно провоцировать за бесплатно.
Ответить
Artemka444
1778778734
Бабла мало вот и стрегут
Ответить
Чилим.
1778779918
Не захлебнитесь желчью, ниже визжащие...
Ответить
neim
1778844519
Щас попробую с первого раза угадать фамилию этого не названного игрока Краснодара. Ммммм ... думаю что это Кордоба. И наверняка вся страна так считает, потому что ошибиться здесь трудно, когда от матча к матчу этот провокатор показывает свою гнилую натуру во всей красе (((.
Ответить
