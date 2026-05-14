КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»

Защитник «Динамо» Максим Осипенко получил наказание от КДК РФС за оскорбительное поведение в матче с «Краснодаром».
«За оскорбительное поведение в отношении соперника, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча оштрафовать футболиста ФК «Динамо-Москва» г. Москва Максима Осипенко на 100 тысяч рублей», – написал КДК.
- Бело-голубые дома одержали волевую победу над «Краснодаром» со счетом 2:1.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
- Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.
Источник: РФС