Осипенко обматерил игрока «Краснодара» после победного гола «Динамо»

Появились подробности конфликта Максима Осипенко и Диего Косты в концовке матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
- Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.
Коста показывал Осипенко жест, намекающий, что динамовцам заплатили.
После победного гола игрок бело-голубых обматерил соперника, сказав ему: «Соси ***, пидор!»
Эту реплику можно было прочитать по губам Осипенко, который в момент перепалки ещe и характерно приложил руку к своему паху.
В пресс-службе РФС сообщили, что в четверг контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит неспортивное поведение защитника «Динамо» по материалам средств массовой информации.
Источник: «Первый спорт»