  Осипенко обматерил игрока «Краснодара» после победного гола «Динамо»

12 мая, 15:15
23

Появились подробности конфликта Максима Осипенко и Диего Косты в концовке матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

  • Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
  • Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

Коста показывал Осипенко жест, намекающий, что динамовцам заплатили.

После победного гола игрок бело-голубых обматерил соперника, сказав ему: «Соси ***, пидор!»

Эту реплику можно было прочитать по губам Осипенко, который в момент перепалки ещe и характерно приложил руку к своему паху.

В пресс-службе РФС сообщили, что в четверг контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит неспортивное поведение защитника «Динамо» по материалам средств массовой информации.

Источник: «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Осипенко Максим Коста Диего
Комментарии (23)
JIEGEHDA
1778588381
Бегает Кордоба значит после гола к судье и специально даёт руку говорит слова . Бегают игроки Краснодара матерят и говорят про деньги Зенита. Это ок. А вот если сказать такое то сразу дисква? Хотя пофиг
Ответить
Lenin26
1778588626
А что,Диего Коста не чего не сделал!?!?Как там эти лишенцы говорили,когда Кордоба показывал похожую фразу но жестами вратарю:"в протоколе нет записи о этом происшествии и по этому мы не будем его рассматривать"Предвзятое отношение одним словом!
Ответить
алдан2014
1778588682
Проигрывать не умеют бычки некоторые.
Ответить
Чермындыр
1778589191
Хотелось бы, чтобы эти п....ры от...ли *** еще и в финале кубка
Ответить
Император 1
1778589489
И правильно сказал, по делу!
Ответить
Император 1
1778589716
А то есть жест кордобабы Кукушкину эти лицемерные мр@.зи рассматривать не будут. КПРФ можно всё
Ответить
рылы
1778590364
коста вообще даун какой-то, то к лунёву прицепился, то к осипенко. за что справедливо был причислен к дезеувам. я чёт понять даже не могу, при чём тут деньги вообще? динамо слило, что ли? наоборот, динамо вас вынесло, вы дебилы, получается - а этот мычит про деньги. ну не тормоз ли?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778591962
Только так надо отвечать в данном случае. Максу респект. Гыгыгы
Ответить
АлексМак
1778592925
Поделом, правильно, что обматерил. Оборзели уже в конец эти гастеры краснодарские.
Ответить
СильныйМозг
1778596409
Жалко, что я вчера не видел бычью агонию.
Ответить
