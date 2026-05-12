Осипенко обматерил игрока «Краснодара» после победного гола «Динамо»

Появились подробности конфликта Максима Осипенко и Диего Косты в концовке матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

Коста показывал Осипенко жест, намекающий, что динамовцам заплатили.

После победного гола игрок бело-голубых обматерил соперника, сказав ему: «Соси ***, пидор!»

Эту реплику можно было прочитать по губам Осипенко, который в момент перепалки ещe и характерно приложил руку к своему паху.

В пресс-службе РФС сообщили, что в четверг контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит неспортивное поведение защитника «Динамо» по материалам средств массовой информации.