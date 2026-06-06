Кисляк – об интересе «ПСЖ»: «Понимаешь, что все возможно»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».
«Никак не реагирую на это. Много разговоров разных. Сам узнаю об этом из СМИ. Не знаю, правда это или нет.
Сейчас я думаю про следующий сезон в ЦСКА. Понятно, что пример Хвичи и Сафонова впечатляет. Смотря на них, ты понимаешь, что все возможно», – сказал Кисляк.
- Матвей – воспитанник ЦСКА.
- В прошедшем сезоне в его активе 8+8 в 42 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- Он связан с московским клубом контрактом до 30 июня 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»