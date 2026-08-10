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В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»

10 августа, 12:56
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной продаже полузащитника Матвея Кисляка.

«Вопрос не стоял так, что мы готовы расставаться с ним за 40 миллионов. Коллеги [из «Бешикташа»] приезжали в Москву, была встреча. Мы честно сказали ещe до этой встречи, что не готовы продавать Матвея в это трансферное окно.

Понятно, что могли бы быть предложения, от которых нам было бы сложно отказаться. И я не про деньги, а про карьеру игрока: например, гипотетические «Барселона» или «Реал». У нас с Матвеем и его агентом полное взаимопонимание в этом вопросе, в вопросе развития карьеры игрока. Мы считаем, что время пока не пришло», – сказал Бабаев.

  • 21-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 4 матча.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок его контракта с красно-синими рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Бешикташ Кисляк Матвей Бабаев Роман
Комментарии (9)
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FFR
1786357237
Руководства российских клубов совсем охренели, что Локо, что ЦСКА, какие там 40 млн., когда ваш Кисляк или Батраков стоят по 4 млн.
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DeStar
1786359125
реал, барса)) 40 млн)) млять как такое можно нести в здравом уме? как такое можно нести или это какой-то наш славянский ********** не понимаю
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rash1959
1786364153
этот бабай коней за можай загонит, и без сена оставит
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Интерес
1786371355
А он собирается прогрессировать, или потихоньку в обратную сторону, что мы сейчас и наблюдаем?
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Oldtrafford83
1786424396
Плять,я не понимаю почему все эти идиоты думают что за нашими игроками придут сразу Реал с Барсой, а когда не приходят, то потом эти "звезды" сидят на жопе ровно и перестают развиваться с миллионами каждый месяц на кармане!!!
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