В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной продаже полузащитника Матвея Кисляка.

«Вопрос не стоял так, что мы готовы расставаться с ним за 40 миллионов. Коллеги [из «Бешикташа»] приезжали в Москву, была встреча. Мы честно сказали ещe до этой встречи, что не готовы продавать Матвея в это трансферное окно.

Понятно, что могли бы быть предложения, от которых нам было бы сложно отказаться. И я не про деньги, а про карьеру игрока: например, гипотетические «Барселона» или «Реал». У нас с Матвеем и его агентом полное взаимопонимание в этом вопросе, в вопросе развития карьеры игрока. Мы считаем, что время пока не пришло», – сказал Бабаев.