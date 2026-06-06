Романцев высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев порассуждал о том, может ли Артем Дзюба вернуться в московский клуб.

– После победы в Кубке спортивного директора «Спартака» Кахигао спросили, не думают ли в клубе вернуть покинувшего «Акрон» Дзюбу. И тот, назвав Артема «огромным профессионалом», дал понять, что всякое может случиться. А что думаете вы, Олег Иванович? Ведь в свое время «Спартак» не побоялся пригласить 35-летнего Сергея Горлуковича, ставшего одним из лидеров команды...

– Дзюба – личность, профессионал с большой буквы. И ни разу не дал повода усомниться в этом.

Ясно, что приглашать игрока в 37 лет – большой риск. Но здесь я тоже вспоминаю Горлуковича. Когда мы с Ярцевым обсуждали его возможный приход в команду, то взвешивали все «за» и «против», плюсы и минусы.

Хотя и понимали, что, даже располагая всей возможной информацией, стопроцентной гарантии правильности решения мы не получим. К счастью, не ошиблись.

Большой игровой опыт Сергея, железный характер, качества лидера сыграли огромную роль в выстраивании того «Спартака» образца 96-го, в котором было много молодежи.

У Дзюбы все это есть. А вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, еще надо подумать.

И подсказать здесь что-то, извините, не могу. Это дело руководства и самого Артема. А пока остановимся на словах Кахигао, что всякое может случиться.