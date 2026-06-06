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Романцев высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Вчера, 15:56
19

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев порассуждал о том, может ли Артем Дзюба вернуться в московский клуб.

– После победы в Кубке спортивного директора «Спартака» Кахигао спросили, не думают ли в клубе вернуть покинувшего «Акрон» Дзюбу. И тот, назвав Артема «огромным профессионалом», дал понять, что всякое может случиться. А что думаете вы, Олег Иванович? Ведь в свое время «Спартак» не побоялся пригласить 35-летнего Сергея Горлуковича, ставшего одним из лидеров команды...

– Дзюба – личность, профессионал с большой буквы. И ни разу не дал повода усомниться в этом.

Ясно, что приглашать игрока в 37 лет – большой риск. Но здесь я тоже вспоминаю Горлуковича. Когда мы с Ярцевым обсуждали его возможный приход в команду, то взвешивали все «за» и «против», плюсы и минусы.

Хотя и понимали, что, даже располагая всей возможной информацией, стопроцентной гарантии правильности решения мы не получим. К счастью, не ошиблись.

Большой игровой опыт Сергея, железный характер, качества лидера сыграли огромную роль в выстраивании того «Спартака» образца 96-го, в котором было много молодежи.

У Дзюбы все это есть. А вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, еще надо подумать.

И подсказать здесь что-то, извините, не могу. Это дело руководства и самого Артема. А пока остановимся на словах Кахигао, что всякое может случиться.

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Романцев Олег
Комментарии (19)
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Номэд
1780751092
Горлукович, это был дядька в команде. А бздюба - клоун.
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САДЫЧОК
1780751643
Как можно рассматривать это бревно для Спартака?! Он чуть Акрон не утопил.
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alefreddy
1780753947
не нужен.Когда был нужен за бабками погнался как и дельфин
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zigbert
1780754668
Романцев наверное забыл как Дзюба,когда покинул Спартак,сделал много гадостей для команды. Что ,кроме Спартака разве нет других команд,где бы он мог реализовать свое мастерство.
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NewLife
1780754920
ОИР, не делай политкорректное лицо, не предавай болельщиков Спартака, а то достанем скелеты из твоего шкафа. Как вообще в контексте Спартака можно упоминать это де.рьмо, которое с улыбочкой обзывало нас сектой и вытирало ноги о спартаковскую символику.
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FROLL007
1780754959
Дзюба будет поднимать свинарню с колен. Гыгыгы
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...уефан
1780755591
...этот разговор был бы возможен лет 5-6 назад, и то чисто гипотетически, сейчас это не более, чем инфоповод, и то дохленький...
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Krics
1780757373
Ананисты в Зинку
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R_a_i_n
1780758641
Зюбе если и возвращаться куда, так это к немытым.
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ySS
1780759564
Мастур - просто предатель, возвращение его в клуб рассматриваю, как оскорбление. От разговоров об этом тошнит
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