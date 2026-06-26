«Реал» разорвал контракт с игроком, конфликтовавшим с Арбелоа

«Реал» объявил об уходе из клуба полузащитника Даниэля Себальоса.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

29-летний испанец не играл три месяца (с февраля по май) из-за конфликта с Альваро Арбелоа, занимавшим пост главного тренера.