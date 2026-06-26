«Реал» разорвал контракт с игроком, конфликтовавшим с Арбелоа

«Реал» объявил об уходе из клуба полузащитника Даниэля Себальоса.
Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
29-летний испанец не играл три месяца (с февраля по май) из-за конфликта с Альваро Арбелоа, занимавшим пост главного тренера.
- «Реал» в 2017 году купил Себальоса за 16,5 млн евро.
- Его статистика в составе «Реала»: 215 матчей, 7 голов, 16 ассистов.
- Хавбека отдавали в аренду «Арсеналу».
- Он планировал вернуться в «Бетис» в качестве свободного агента.
Источник: сайт «Реала»