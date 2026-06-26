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  • «Реал» разорвал контракт с игроком, конфликтовавшим с Арбелоа

«Реал» разорвал контракт с игроком, конфликтовавшим с Арбелоа

Вчера, 21:14
1

«Реал» объявил об уходе из клуба полузащитника Даниэля Себальоса.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

29-летний испанец не играл три месяца (с февраля по май) из-за конфликта с Альваро Арбелоа, занимавшим пост главного тренера.

  • «Реал» в 2017 году купил Себальоса за 16,5 млн евро.
  • Его статистика в составе «Реала»: 215 матчей, 7 голов, 16 ассистов.
  • Хавбека отдавали в аренду «Арсеналу».
  • Он планировал вернуться в «Бетис» в качестве свободного агента.

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Источник: сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Себальос Даниэль
Комментарии (1)
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Fin035
1782553564
Все таки Себальос захотел сибаса...
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