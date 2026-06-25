«Реал» готов выкупить форварда сборной Аргентины

«Реал» намерен использовать имеющуюся у клуба опцию выкупа полузащитника Нико Паса у «Комо» за 9 миллионов евро.

При этом «Мадрид» предоставит итальянскому клубу возможность приобрести Паса обратно на постоянной основе за 60 миллионов евро.

Если «Комо» откажется, то к борьбе за игрока могут присоединиться и другие клубы.

Ожидается, что клубы сегодня проведут встречу по поводу будущего Паса.