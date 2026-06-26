Гари Невилл спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2026.

«Все говорят про Роналду и Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе.

Он по-особенному проявил себя в последнем финале в Катаре. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно.

Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Он выиграет его для Франции», – сказал Невилл в подкасте The Overlap.