Гари Невилл спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2026.
«Все говорят про Роналду и Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе.
Он по-особенному проявил себя в последнем финале в Катаре. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно.
Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Он выиграет его для Франции», – сказал Невилл в подкасте The Overlap.
- Французы набрали максимально возможные шесть очков в матчах с Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0).
- Сегодня в 22:00 мск они сыграют с Норвегией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Мбаппе оформил по дублю в первых двух встречах турнира.
- В финале ЧМ-2022 форвард «Реала» сделал хет-трик, но Франция уступила Аргентине в серии пенальти.
Источник: The Overlap