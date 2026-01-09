Невилл – о поведении Мартинелли: «Удивлен, что ему никто не врезал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал поведение вингера «Арсенала» Габриэла Мартинелли в концовке матча с «Ливерпулем».

В компенсированное время второго тайма футболист лондонцев пытался вытолкнуть защитника гостей Конора Брэдли за пределы поля, а перед этим несильно кинул в него мяч. В этот момент игрок мерсисайдцев лежал у боковой линии после того, как подвернул ногу.

«Нельзя выталкивать его с поля, нельзя так делать. Идиот. Я удивился, что ни один из игроков «Ливерпуля» не подошел и не врезал ему. Я думаю, что он должен извиниться.

Я в бешенстве от Мартинелли. Не понимаю, как никто из игроков «Ливерпуля» не ударил его и не получил красную карточку. Абсолютно позорное поведение», – сказал Невилл.