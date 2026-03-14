У спартаковца Бонгонда появился вариант в соседней стране

14 марта, 12:49
2

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вскоре может переехать в соседнюю страну. У него есть вариант с казахстанским «Ордабасы». Идут переговоры.

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему Бонгонда не играет.

  • 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак». Результативными действиями Тео не отметился.
  • Срок его контракта с московским клубом истекает 30 июня 2026 года.
  • «Спартак» купил футболиста сборной ДР Конго летом 2023 году у испанского «Кадиса» за 7,5 миллиона евро. С тех пор Бонгонда провел за красно-белых 74 встречи, отметился 16 забитыми мячами, сделал шесть результативных передач.

Источник: телеграм-канал GOAL KZ
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Спартак Ордабасы Бонгонда Тео
Юбиляр
1773482337
Не уверен, что хорошая идея отдавать этого игрока, но реальность такова, что у нас на эту позицию есть три кандидата - Солари, Бонгонда и Массалыга ( с российским паспортом )... - увы, но перебор и не думаю, что Бонгонда место на лавке устраивает! На месте тренера давал бы ему время игры в основном составе, тем более я не уверен, что он сильно уступает в классе Солари!... Вот такой перекос у нас в составе - "где-то густо, а где-то пусто"!...
Ответить
Прокс
1773489782
За то у тебя во рту всегда густо,а в кармане пусто!!!
Ответить
