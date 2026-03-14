У спартаковца Бонгонда появился вариант в соседней стране

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вскоре может переехать в соседнюю страну. У него есть вариант с казахстанским «Ордабасы». Идут переговоры.
Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему Бонгонда не играет.
- 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак». Результативными действиями Тео не отметился.
- Срок его контракта с московским клубом истекает 30 июня 2026 года.
- «Спартак» купил футболиста сборной ДР Конго летом 2023 году у испанского «Кадиса» за 7,5 миллиона евро. С тех пор Бонгонда провел за красно-белых 74 встречи, отметился 16 забитыми мячами, сделал шесть результативных передач.
Источник: телеграм-канал GOAL KZ