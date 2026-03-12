Карседо объяснил, почему не играет Бонгонда

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что вингер Тео Бонгонда пока физически не готов к играм из‑за проблем с ахиллом.

– Бонгонда в первых трех матчах [после зимнего перерыва] не появлялся на поле. Почему?

– Он всю предсезонку работал с нами прекрасно. К сожалению, у него есть определенные проблемы, связанные с ахиллом. Это не дает ему возможность быть готовым на сто процентов. Сейчас он работает, восстанавливается и надеюсь, что в предстоящих играх мы сможем его задействовать.