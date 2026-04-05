Галактионов назвал причину поражения «Локомотива» от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча со «Спартаком».

«Локо» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в 23-м туре РПЛ.

Команда закончила матч в меньшинстве из-за красной карточки Евгения Морозова на 72-й минуте.

«Первый тайм мы контролировали. Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты. Мы старались вылетать в быстрые контратаки. Старались второй тайм проводить так же, но «Спартак» усилил атаку, выпустив Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат.

Ребят поблагодарили за самоотдачу. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас Денисов. Будем двигаться вперeд», – сказал Галактионов.