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Дзюбу предложили ЦСКА

28 мая, 19:57
6

Издание «МЯЧ RU» считает, что свободный агент Артем Дзюба подошел бы ЦСКА.

«В ЦСКА из форвардов больше всех мячей забил Мусаев (4). У Лусиано, Воронова на двоих один мяч. У Дзюбы в РПЛ же 8+5 в в 37 лет. Армейцам такой дядька в раздевалке и на поле точно не помешает. Представить Артeма в одной раздевалке с Игорем Акинфеевым – это мечта любого маркетолога.

Ещe один вариант – «Спартак». Кахигао в недавнем интервью не исключил его трансфер. Артeм может отлично заменить Заболотного, который покинет КБ этим летом», – написали аналитики.

  • 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Форвард играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Alexander.saf
1779989154
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Dr Metal
1779989849
В тОрпЭдо максимум
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bratskij
1779989894
На панель его.
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NewLife
1779990846
Заколебали.😡
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Mirak92
1779996650
кала покушайте с х...я дзюбы
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Good_win_ФКСМ
1780039053
да верните его уже в бо.мжарню- там рукоблуд свой, будет физруку помогать в раздевалке, и остальным - в дУше ))) только может начать по азмунихе скучать, но мюллер ему может подружку купить обратно... денег бо.мжам все одно не жалко..
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