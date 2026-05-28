Дзюбу предложили ЦСКА

Издание «МЯЧ RU» считает, что свободный агент Артем Дзюба подошел бы ЦСКА.
«В ЦСКА из форвардов больше всех мячей забил Мусаев (4). У Лусиано, Воронова на двоих один мяч. У Дзюбы в РПЛ же 8+5 в в 37 лет. Армейцам такой дядька в раздевалке и на поле точно не помешает. Представить Артeма в одной раздевалке с Игорем Акинфеевым – это мечта любого маркетолога.
Ещe один вариант – «Спартак». Кахигао в недавнем интервью не исключил его трансфер. Артeм может отлично заменить Заболотного, который покинет КБ этим летом», – написали аналитики.
- 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Форвард играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»