Дзюбу предложили ЦСКА

Издание «МЯЧ RU» считает, что свободный агент Артем Дзюба подошел бы ЦСКА.

«В ЦСКА из форвардов больше всех мячей забил Мусаев (4). У Лусиано, Воронова на двоих один мяч. У Дзюбы в РПЛ же 8+5 в в 37 лет. Армейцам такой дядька в раздевалке и на поле точно не помешает. Представить Артeма в одной раздевалке с Игорем Акинфеевым – это мечта любого маркетолога.

Ещe один вариант – «Спартак». Кахигао в недавнем интервью не исключил его трансфер. Артeм может отлично заменить Заболотного, который покинет КБ этим летом», – написали аналитики.