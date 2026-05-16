Легионер «Локомотива» может получить российское гражданство

Центральный защитник Лукас Фассон согласился остаться в «Локомотиве».
Стороны договорились о продлении контракта на четыре года – до лета 2030-го.
Действующее соглашение истекает 30 июня.
В перспективе бразилец планирует получить российский паспорт.
- Фассон выступает за «Локо» с 2022 года.
- Его статистика: 77 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
- Сообщалось, что легионером железнодорожников интересовались ЦСКА, «Краснодар», «Комо», «Црвена Звезда», «Ботафого», «Интернасьонал», «Флуминенсе», «Палмейрас», «Сан-Паулу» и «Васко да Гама».
