Легионер «Локомотива» может получить российское гражданство

Центральный защитник Лукас Фассон согласился остаться в «Локомотиве».

Стороны договорились о продлении контракта на четыре года – до лета 2030-го.

Действующее соглашение истекает 30 июня.

В перспективе бразилец планирует получить российский паспорт.