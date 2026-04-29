Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон покинет команду по завершении сезона.

Бразилец сообщил об этом одному из партнеров, также эти данные подтверждают другие источники из клуба.

Переговоры с Фассоном по указанию генерального директора клуба Бориса Ротенберга вел координатор по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола в академии красно-зеленых Гилерме, так как они с Лукасом говорят на одном языке.

Однако экс-голкиперу «Локомотива» не удалось найти компромисс с защитником, хотевшим за продление контракта 200 миллионов рублей подъемных и зарплату в 15 миллионов рублей в месяц.