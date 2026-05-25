Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги сезона-2025/26 для «Краснодара».

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Краснодару» можно ставить твердую «четверку» за сезон. Весь год они играли на стабильном уровне, набрали на одно очко меньше, чем в предыдущем сезоне, боролись до конца и были лидерами чемпионата весь год, дошли до финала Кубка России.

Я бы не стал сейчас переживать. Переживать нужно правильно. Будем смотреть, какие решения будут приняты, будут ли они эмоциональными.

Желаю «Краснодару» продолжать нас радовать. Ну и пора бы нам их обыграть, потому что дважды мы проиграли при очень хорошей игре и в Грозном, и в Краснодаре», – сказал Черчесов.