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Динамовец Бителло восстанавливается по системе Холанда

Сегодня, 21:25
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Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об особенностях своего сна.

– Любовь к видеоиграм – распространенная история среди современных футболистов. Тебе это никогда не мешало?

– Раньше я проводил очень много времени за приставкой, играл в PlayStation поздно ночью. Потом понял, что это вредит мне – утром сложнее встать на тренировку, чувствуешь себя усталым, плохо восстанавливаешься. Сон и качественное восстановление – самое главное для футболистов. Поэтому теперь я не играю ночью, за несколько часов до сна выключаю приставку.

– Еще одна проблема – зависимость от телефона, соцсетей. У тебя это есть?

– Сегодня телефоны и интернет – большая часть нашей жизни. Очень много людей зависимы от этого, это всеобщая проблема. Наша жизнь сильно связана с телефоном, мы многое делаем в нем. Самое главное – уметь себя контролировать. Чтобы это не мешало сну, не влияло на твое состояние. Я научился это делать.

– Холанд использует специальные очки, фильтрующие синий свет, и отключает вай-фай на ночь. Делаешь так же?

– У меня тоже есть специальные очки, да. Это помогает мне быстрее уснуть. За несколько часов до сна я выключаю телефон, стараюсь серьезно относиться ко сну. Чем больше буду так делать, тем дольше я отыграю. А футбол я очень люблю, это главное удовольствие в моей жизни.

  • Бразилец в «Динамо» с осени 2023 года.
  • Футболиста купили у «Гремио» за 10 миллионов евро.
  • Сейчас 26-летний игрок стоит 15 миллионов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Динамо Холанд Эрлинг Бителло
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ZAITZEFF2011
1785352691
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