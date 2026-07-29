Динамовец Бителло восстанавливается по системе Холанда

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об особенностях своего сна.

– Любовь к видеоиграм – распространенная история среди современных футболистов. Тебе это никогда не мешало?

– Раньше я проводил очень много времени за приставкой, играл в PlayStation поздно ночью. Потом понял, что это вредит мне – утром сложнее встать на тренировку, чувствуешь себя усталым, плохо восстанавливаешься. Сон и качественное восстановление – самое главное для футболистов. Поэтому теперь я не играю ночью, за несколько часов до сна выключаю приставку.

– Еще одна проблема – зависимость от телефона, соцсетей. У тебя это есть?

– Сегодня телефоны и интернет – большая часть нашей жизни. Очень много людей зависимы от этого, это всеобщая проблема. Наша жизнь сильно связана с телефоном, мы многое делаем в нем. Самое главное – уметь себя контролировать. Чтобы это не мешало сну, не влияло на твое состояние. Я научился это делать.

– Холанд использует специальные очки, фильтрующие синий свет, и отключает вай-фай на ночь. Делаешь так же?

– У меня тоже есть специальные очки, да. Это помогает мне быстрее уснуть. За несколько часов до сна я выключаю телефон, стараюсь серьезно относиться ко сну. Чем больше буду так делать, тем дольше я отыграю. А футбол я очень люблю, это главное удовольствие в моей жизни.