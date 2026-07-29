«Челси» оформил трансфер 36-летнего победителя Лиги чемпионов

Джордан Хендерсон, бывший полузащитник «Ливерпуля», станет игроком «Челси».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По его данным, англичанин согласовал двухлетний контракт с лондонским клубом – до июня 2028 года. Соглашение подпишут на этой неделе.

Хендерсон перейдет в «Челси» после ухода из «Брентфорда».