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«Челси» оформил трансфер 36-летнего победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 20:45

Джордан Хендерсон, бывший полузащитник «Ливерпуля», станет игроком «Челси».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По его данным, англичанин согласовал двухлетний контракт с лондонским клубом – до июня 2028 года. Соглашение подпишут на этой неделе.

Хендерсон перейдет в «Челси» после ухода из «Брентфорда».

  • 36-летний Хендерсон – воспитанник «Сандерленда».
  • Главный этап его карьеры прошел в «Ливерпуле»: с 2011 по 2023 год он выступал за мерсисайдцев, выиграл с ними Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок страны.
  • После ухода с «Энфилда» полузащитник выступал за саудовский «Аль-Иттифак» и амстердамский «Аякс». В начале карьеры также играл за «Ковентри Сити».

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Брентфорд Челси Хендерсон Джордан
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