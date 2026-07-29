«Челси» оформил трансфер 36-летнего победителя Лиги чемпионов

Джордан Хендерсон, бывший полузащитник «Ливерпуля», станет игроком «Челси».
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По его данным, англичанин согласовал двухлетний контракт с лондонским клубом – до июня 2028 года. Соглашение подпишут на этой неделе.
Хендерсон перейдет в «Челси» после ухода из «Брентфорда».
- 36-летний Хендерсон – воспитанник «Сандерленда».
- Главный этап его карьеры прошел в «Ливерпуле»: с 2011 по 2023 год он выступал за мерсисайдцев, выиграл с ними Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок страны.
- После ухода с «Энфилда» полузащитник выступал за саудовский «Аль-Иттифак» и амстердамский «Аякс». В начале карьеры также играл за «Ковентри Сити».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо