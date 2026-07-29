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  • Губерниев высказался о трансфере Дзюбы в «Реал» или «Манчестер Сити»

Губерниев высказался о трансфере Дзюбы в «Реал» или «Манчестер Сити»

Сегодня, 16:37
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».

– Представитель Дзюбы не исключил появления форварда в «Спартаке», сказав, что мяч на стороне клуба. Стоит ли красно‑белым всe‑таки попробовать осуществить этот переход?

– Можно допустить, что Дзюба и в «Реал» перейдeт, и теперь слово за руководством «Реала»! Либо перейдeт, либо не перейдeт. Потому слово сейчас за руководством «Спартака», руководством «Реала» и руководством «Манчестер Сити». Кто первый успеет на низком старте, тот и получит прекрасного Артeма!

Если задаваться вопросом, пригодится ли Дзюба «Спартаку», – наверное. Будет хорошая история. Но чемпионат начался, а что‑то «Спартак» его не подписал. Значит во что‑то всe упирается: может, в деньги, может, не устраивает мастерство футболиста, может, ещe что-то.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Возможно, Дзюба в ближайшее время завершит карьеру.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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Просто-333
1785338510
Смешно
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алдан2014
1785343065
Случайно персонаж нашего сайта мозг,это не ну губерниев? По развитию похожи
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