Губерниев высказался о трансфере Дзюбы в «Реал» или «Манчестер Сити»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».

– Представитель Дзюбы не исключил появления форварда в «Спартаке», сказав, что мяч на стороне клуба. Стоит ли красно‑белым всe‑таки попробовать осуществить этот переход?

– Можно допустить, что Дзюба и в «Реал» перейдeт, и теперь слово за руководством «Реала»! Либо перейдeт, либо не перейдeт. Потому слово сейчас за руководством «Спартака», руководством «Реала» и руководством «Манчестер Сити». Кто первый успеет на низком старте, тот и получит прекрасного Артeма!

Если задаваться вопросом, пригодится ли Дзюба «Спартаку», – наверное. Будет хорошая история. Но чемпионат начался, а что‑то «Спартак» его не подписал. Значит во что‑то всe упирается: может, в деньги, может, не устраивает мастерство футболиста, может, ещe что-то.