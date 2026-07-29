Аршавин описал состав ЦСКА двумя словами

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне.
– За что можно бороться по ходу этого сезона?
– Ну, я тоже не считаю, что они фавориты в борьбе за первое место. Честно, очень талантливый состав… И Кисляк, и Козлов там уже более взрослый. Обляков, Круговой, ну, Глебова отнесем к Козлову и Кисляку. Ребята 2005-го года (рождения), они все в порядке. Но у них не будет стабильности. Понятно, что в центре обороны проблемы, там и Лукин будет выходить, Данилов, Жоао Виктор и так далее. Нет такого стержня, но яркие матчи эта команда способна выдавать.
– Это… Топ-5?
– Я думаю, топ-5.
- ЦСКА в 1-м туре РПЛ победил дома «Балтику» (2:1).
- Команду тренирует Дмитрий Игдисамов.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: Sport24