Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин описал состав ЦСКА двумя словами

Сегодня, 16:53
1

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне.

– За что можно бороться по ходу этого сезона?

– Ну, я тоже не считаю, что они фавориты в борьбе за первое место. Честно, очень талантливый состав… И Кисляк, и Козлов там уже более взрослый. Обляков, Круговой, ну, Глебова отнесем к Козлову и Кисляку. Ребята 2005-го года (рождения), они все в порядке. Но у них не будет стабильности. Понятно, что в центре обороны проблемы, там и Лукин будет выходить, Данилов, Жоао Виктор и так далее. Нет такого стержня, но яркие матчи эта команда способна выдавать.

– Это… Топ-5?

– Я думаю, топ-5.

  • ЦСКА в 1-м туре РПЛ победил дома «Балтику» (2:1).
  • Команду тренирует Дмитрий Игдисамов.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Еще по теме:
Моссаковский написал пост о скором уходе Акинфеева из футбола
«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА 5
Трансфер Бориско в ЦСКА назвали ударом в спину Талалаеву 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1785341077
Кони были серьёзным соперником при Качалкине и Газзаеве. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Инфантино, желающий продать чемпионат мира, ищет поддержку в разных странах
19:15
В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара
17:59
3
В сборной России может появиться еще один бразилец
17:41
12
ЦСКА предложили подписать Икарди
17:11
Игрок «Динамо» видит себя в «Реале»
16:47
5
Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе
16:17
11
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
15:49
1
Назначения судей на 2-й тур РПЛ
15:29
14
«Матч ТВ» покажет только одну игру 2-го тура РПЛ
14:41
32
ВидеоИгрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной
14:33
19
Все новости
Все новости
Бителло заявил, что Карпин работал против «Динамо»
18:57
1
«Детский сад»: Радимов – о московском клубе РПЛ
18:39
4
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
18:27
1
Лучшие игрок и тренер 1-го тура РПЛ по версии Аршавина
18:09
Кудряшов раскрыл планы на будущее: «Хочу ежемесячно получать деньги и ничего не делать»
17:29
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с участником плей-офф ЧМ-2026
16:57
Аршавин описал состав ЦСКА двумя словами
16:53
1
Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе
16:17
10
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
15:49
1
Назначения судей на 2-й тур РПЛ
15:29
14
Бителло объяснил провал Карпина в «Динамо»
15:17
1
Радимов уличил команду РПЛ в примитивной игре
15:01
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 2-го тура РПЛ
14:41
32
Моссаковский написал пост о скором уходе Акинфеева из футбола
14:27
«Отчаянно катится на жопе»: Шнякин похвалил игрока «Спартака»
14:19
5
Названы клубы РПЛ с самыми дешевыми и дорогими абонементами
14:07
4
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
14:06
1
Фото«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
13:59
Дзюба может завершить карьеру осенью
13:12
5
«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА
12:59
11
Игрока «Зенита» хотят приобрести за 35 миллионов
12:48
16
Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»
12:40
5
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
12:23
20
Бубнов рассказал, как отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»
12:02
4
Мовсисян: «Спартак» настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть»
11:52
17
Генич – об игроке «Краснодара»: «За ним очередь от Кремля стояла»
11:44
6
Трансфер Бориско в ЦСКА назвали ударом в спину Талалаеву
11:31
2
Бубнов: «Оренбург» никуда не вылетит, они являются фарм-клубом «Зенита»
11:11
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+