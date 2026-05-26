Карпин сказал, почему Батраков и Кисляк должны уехать в Европу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, что дает футболистам опыт выступлений в европейских топ-лигах.

– Трансфер российских футболистов в зарубежный клуб приносит пользу?

– Да, 100%. Дело даже не в том, что они играют не в России, а как Головин и Сафонов – во Франции. Дело в том, что это игроки высокого уровня.

И рядом с ними тот же Кисляк, тот же Батраков – когда вокруг тебя игроки сборной, а мы считаем, что это лучшие игроки России, соответственно, уровень их намного выше, чем, возможно, у твоих партнеров.

Когда вокруг тебя все игроки высокого уровня, очень хочется что‑то у них перенимать и стремиться достичь такого же уровня.