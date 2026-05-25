Бердыев хлестко ответил Талалаеву

Главный тренер азербайджанского «Турана» Курбан Бердыев отреагировал на слова Андрея Талалаева про Роберто Де Дзерби.
– Талалаев говорил, что ваш любимец Роберто Де Дзерби себя исчерпал…
– Ему прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. В какой-то степени персонажа басни Крылова напоминает.
Если о работе Де Дзерби говорит Гвардиола… Где Талалаев и где Гвардиола.
- Талалаев тренирует «Балтику».
- Команда из Калининграда финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
- Де Дзерби 31 марта возглавил «Тоттенхэм» и спас «шпор» от вылета из АПЛ.
Источник: Cappuccino & Catenaccio