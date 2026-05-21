Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 31 год

«Туран Товуз», который возглавляет Курбан Бердыев, гарантировал себе 3-е место в чемпионате Азербайджана.

Это лучший результат клуба в турнире с сезона-1994/95, когда команда была 2-й.

За тур до финиша сезона команда под руководством бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» набрала 59 очков после 32 матчей. Идущий на 4-м месте «Нефтчи» с 56 очками уже не сможет опередить «Туран Товуз» по числу побед. 2-е место в Премьер-лиге обеспечил «Карабах», а чемпионом впервые в своей истории стал «Сабах».

«Туран Товуз» попал во 2-й отборочный раунд Лиги конференций. Первый и единственный раз он играл в еврокубках в сезоне-1994/95 – в Кубке УЕФА после победы в чемпионате Азербайджана-1993/94.