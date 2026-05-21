Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 31 год

Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 31 год

Сегодня, 12:48
4

«Туран Товуз», который возглавляет Курбан Бердыев, гарантировал себе 3-е место в чемпионате Азербайджана.

Это лучший результат клуба в турнире с сезона-1994/95, когда команда была 2-й.

За тур до финиша сезона команда под руководством бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» набрала 59 очков после 32 матчей. Идущий на 4-м месте «Нефтчи» с 56 очками уже не сможет опередить «Туран Товуз» по числу побед. 2-е место в Премьер-лиге обеспечил «Карабах», а чемпионом впервые в своей истории стал «Сабах».

«Туран Товуз» попал во 2-й отборочный раунд Лиги конференций. Первый и единственный раз он играл в еврокубках в сезоне-1994/95 – в Кубке УЕФА после победы в чемпионате Азербайджана-1993/94.

  • 73-летний Бердыев возглавляет «Туран Товуз» с лета 2024 года.
  • За команду играет 25-летний российский вратарь Сергей Самок. В этом сезоне он провел за клуб 15 матчей, пропустил 11 голов, сыграл на ноль в 9 встречах. Также в «Туран Товуз» выступает защитник Марк Мампасси, арендованный у «Локомотива».

Еще по теме:
«Карабах» приближается к трансферу 4-кратного чемпиона АПЛ 1
39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ 1
Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера 31
Источник: «Бомбардир»
Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Сабах Карабах Нефтчи Бердыев Курбан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1779359095
Неплохой результат для Бердыева.
Ответить
k611
1779369510
Молодец тренер марку держит!
Ответить
Baggio1986
1779369887
С новым турниром это стало немного легче сделать
Ответить
темирхан
1779371747
Бердыев КРАСАВА!
Ответить
Главные новости
Газзаев одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА
18:48
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Все новости
Все новости
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 31 год
12:48
4
«Карабах» приближается к трансферу 4-кратного чемпиона АПЛ
5 февраля
1
39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ
24 января
1
Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера
3 января
31
В Азербайджане прокомментировали будущее 73-летнего Бердыева
2025.12.10 16:46
5
ФотоБывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
2025.12.10 14:49
3
Фото«Карабах» из ЛЧ подписал чемпиона России в составе «Зенита»
2025.09.20 11:07
1
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА
2025.09.17 19:30
4
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
2025.09.08 12:59
7
В азербайджанском клубе прокомментировали отставку Березуцкого
2025.06.15 21:49
2
Березуцкий покинул «Сабах» после трофея
2025.06.14 19:53
5
Березуцкий может покинуть «Сабах» после первого трофея в тренерской карьере
2025.06.08 23:35
В азербайджанском клубе прояснили будущее Бердыева
2025.06.05 10:51
1
Азербайджанский клуб принял решение по Березуцкому
2025.06.04 08:11
Тренер «Турана» Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки из азербайджанского клуба
2025.06.03 21:54
2
«Сабах» Березуцкого уступил «Турану» Бердыева и продлил безвыигрышную серию в чемпионате Азербайджана
2025.04.12 22:36
В «Сабахе» отреагировали на новость о возможном увольнении Березуцкого
2025.04.10 17:00
В Азербайджане назвали условие для увольнения Березуцкого из «Сабаха»
2025.04.09 23:09
2
ВидеоБерезуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане
2025.04.04 02:10
2
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3)
2025.03.22 22:48
3
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
Игравшего у Карпина футболиста арестовали по подозрению в обмане пенсионера на 14 миллионов рублей
2025.03.05 14:35
11
«Сабах» Березуцкого сыграл вничью с лидером и 11-кратным чемпионом Азербайджана
2025.02.23 08:50
Команда Василия Березуцкого обыграла команду Бердыева в чемпионате Азербайджана
2025.02.09 20:30
В «Туране» отреагировали на новость о Бердыеве и отстраненном футболисте
2025.02.07 22:58
Бердыев наказал футболиста за приставание к девушке
2025.02.07 15:30
2
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
«Сабах» Березуцкого победил на выезде лидера чемпионата Азербайджана
2024.12.14 17:31
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 