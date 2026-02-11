В Азербайджане резко ответили Мостовому на его слова про «Карабах»

Бывший тренер «Нефтчи» Агасалим Мирджавадов отреагировал на слова Александра Мостового про «Карабах».

Мостовой ранее заявил, что российские клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха».

Команда из Азербайджана в этом сезоне пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с «Ньюкаслом».

«Они прекрасно понимают, почему не играют в еврокубках. Среди постсоветских стран «Карабах» сейчас лучший, поэтому все мысли сейчас на них. Кто-то хвалит и восхищается, но находятся и такие, как Мостовой с Шикуновым. Поэтому к критическим высказываниям из России нужно относиться спокойно и хладнокровно.

Не все воспринимают успехи агдамского клуба. Слова Мостового о том, что российские клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», ничем кроме как завистью, не назовешь. Да, чемпионат России сильнее азербайджанской лиги, но по игре «Карабах» не слабее никого. Мостовой всегда мне импонировал как футболист, но его суждения довольно слабы и непрофессиональны. Так принижать успехи одного клуба может лишь завистливый человек», – сказал Мирджавадов.