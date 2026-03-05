Реакция Мостового на расизм фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Александр Мостовой прокомментировал расистский скандал в матче ЦСКА – «Краснодар».
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть.
Это ладно, у нас еще здесь трибуны небольшие, а в Европе по 50-70 тысяч на матчи ходит, и там тоже громкие выкрики: что там только не кричат!
Скорее всего, это обычные отговорки после поражения. Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», – заявил Мостовой.
Источник: «Советский спорт»