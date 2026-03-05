Реакция Мостового на расизм фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Александр Мостовой прокомментировал расистский скандал в матче ЦСКА – «Краснодар».

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть.

Это ладно, у нас еще здесь трибуны небольшие, а в Европе по 50-70 тысяч на матчи ходит, и там тоже громкие выкрики: что там только не кричат!

Скорее всего, это обычные отговорки после поражения. Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», – заявил Мостовой.