В ЦСКА высказались о ситуации с раздевалкой, разгромленной «Краснодаром»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов отреагировал на ситуацию с разгромленной «Краснодаром» раздевалкой на «ВЭБ Арене» после матча FONBET Кубка России.
Там осталось много мусора, а также была сломана одна из дверей.
«По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет – ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать?((( И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно(((», – написал Безуглов.
- Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.
- Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой на 68-й и Матеус Алвес на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Мозес Давид Кобнан на 22-й.
- Ответный матч пройдет 17 марта.
Источник: телеграм-канал «BEZ комментариев»