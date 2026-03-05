В ЦСКА высказались о ситуации с раздевалкой, разгромленной «Краснодаром»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов отреагировал на ситуацию с разгромленной «Краснодаром» раздевалкой на «ВЭБ Арене» после матча FONBET Кубка России.

Там осталось много мусора, а также была сломана одна из дверей.

«По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет – ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать?((( И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно(((», – написал Безуглов.