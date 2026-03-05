Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В УЕФА высказались о возможном переносе Финалиссимы из-за конфликта на Ближнем Востоке

В УЕФА высказались о возможном переносе Финалиссимы из-за конфликта на Ближнем Востоке

5 марта, 14:00
5

УЕФА сообщил, что Финалиссиму-2026 пока не планируют переносить из Катара в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.

«Мы осведомлены о спекуляциях насчет Финалиссимы, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативное место проведения не рассматривается», – сообщили в УЕФА.

Матч между сборными Аргентины и Испании должен пройти 27 марта на Национальном стадионе в Лусаиле

УЕФА, КОНМЕБОЛ и ФИФА продолжают вести переговоры с катарскими властями. Ожидается, что решение по игре будет принято до конца следующей недели.

  • Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
  • Он был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
  • Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.

Пингвины Антарктиды/Форпо
1772708950
Долой монополистов из УЕФА!
Ответить
Император 1
1772713567
Закончится уже всё скорее всего; всё равно Испания не должна в ней играть.
Ответить
BRO_football
1772717023
Ну да, конечно. Единственное место в мире, где по мнению ФИФА опасно проводить международные матчи это Россия и Украина. А в остальном мире безопасно. Даже на Ближнем Востоке, где идёт "конфликт" уже несколько десятков лет. Всё ради бабла от арабских шейхов. На проблемы с безопасностью можно прикрыть глаза.
Ответить
TOMSON
1772721217
Бабки уплочены, билеты проданы, а вы тут про какие-то ракеты.. Рано или поздно это должно закончится трагедией…
Ответить
neim
1772724489
Что за "Финалиссима" и кто это придумал. Часом не на Бомбардире авторы сего опуса находятся ?
Ответить
