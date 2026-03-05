В УЕФА высказались о возможном переносе Финалиссимы из-за конфликта на Ближнем Востоке

УЕФА сообщил, что Финалиссиму-2026 пока не планируют переносить из Катара в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.

«Мы осведомлены о спекуляциях насчет Финалиссимы, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативное место проведения не рассматривается», – сообщили в УЕФА.

Матч между сборными Аргентины и Испании должен пройти 27 марта на Национальном стадионе в Лусаиле

УЕФА, КОНМЕБОЛ и ФИФА продолжают вести переговоры с катарскими властями. Ожидается, что решение по игре будет принято до конца следующей недели.