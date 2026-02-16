Подтвержден первый матч сборной России в марте

Сборная России действительно проведет товарищеский матч с Мали в конце марта.

«Мы договорились с российской стороной о товарищеском матче сборных Мали и России в мартовскую паузу.

Игра пройдет 27 марта в Краснодаре. Более подробные детали мы опубликуем позже», – подтвердил генеральный секретарь Малийской федерации футбола Сиди Бекайе Магасса.