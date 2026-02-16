Подтвержден первый матч сборной России в марте

Сборная России действительно проведет товарищеский матч с Мали в конце марта.
«Мы договорились с российской стороной о товарищеском матче сборных Мали и России в мартовскую паузу.
Игра пройдет 27 марта в Краснодаре. Более подробные детали мы опубликуем позже», – подтвердил генеральный секретарь Малийской федерации футбола Сиди Бекайе Магасса.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
- Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.
Источник: Sport24