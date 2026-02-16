Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Подтвержден первый матч сборной России в марте

Вчера, 20:33

Сборная России действительно проведет товарищеский матч с Мали в конце марта.

«Мы договорились с российской стороной о товарищеском матче сборных Мали и России в мартовскую паузу.

Игра пройдет 27 марта в Краснодаре. Более подробные детали мы опубликуем позже», – подтвердил генеральный секретарь Малийской федерации футбола Сиди Бекайе Магасса.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
  • Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.

Еще по теме:
Кавазашвили охарактеризовал мартовского соперника сборной России
Гаджиев – о матчах сборной с Мали и Гватемалой: «Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть» 2
Раскрыты соперники сборной России по мартовским матчам 29
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Мали Россия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Летний трансфер «Краснодара», РФС вернется к вопросу о переходе в Азию, соперники сборной России в марте и другие новости
01:30
Реакция Аршавина на первый летний трансфер «Краснодара»
01:11
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
00:59
2
Гурцкая – о футболисте «Зенита»: «Якорь страшный»
00:27
1
Аршавин определил позицию, требующую усиления в «Зените»
00:19
1
Гурцкая спрогнозировал итоговый топ-3 РПЛ: «Я остаюсь на своем»
Вчера, 23:49
1
Сильянов объяснил, почему в 18 лет сменил ЦСКА на «Локомотив»
Вчера, 23:31
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
Вчера, 23:24
2
Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте
Вчера, 22:54
1
Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества»
Вчера, 22:48
12
Все новости
Все новости
Подтвержден первый матч сборной России в марте
Вчера, 20:33
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
Вчера, 12:11
42
Россия в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА
Вчера, 11:56
2
Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России
Вчера, 11:46
3
ФотоВ сборную России могут переманить футболиста из Туниса
3 февраля
4
Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино
3 февраля
11
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры
3 февраля
2
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
29 января
5
Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА
20 января
6
Список кандидатов в сборную России на 2026 год
14 января
5
В Сомали оценили уровень сборной России
6 января
Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси
6 января
1
ФотоГончаренко возглавил сборную после 12 лет работы в РПЛ
6 января
12
ВидеоНовогоднее обращение Карпина
2025.12.30 11:41
3
Аршавин оценил шансы сборной России пройти отбор на ЧМ или Евро
2025.12.30 10:25
4
Карпин назвал число игроков, составляющих костяк сборной России
2025.12.30 10:13
2
В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола
2025.12.30 08:50
1
Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас
2025.12.29 09:12
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
2025.12.25 15:24
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат «Оливье»
2025.12.25 14:50
5
Россия сыграет с двумя участниками ЧМ-2026
2025.12.25 13:37
1
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ
2025.12.25 07:50
6
Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина
2025.12.22 12:50
10
Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина
2025.12.22 11:42
12
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
2025.12.21 17:39
7
Ташуев может возглавить сборную
2025.12.10 08:32
ВидеоСмолов ответил на критику за удар паненкой на ЧМ-2018
2025.11.28 13:09
2
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
2025.11.25 23:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 