Реакция Мостового на матч России с Никарагуа

Сегодня, 13:58

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначениие товарищеского матча национальной команды против Никарагуа.

«Не слишком много знаю про эту сборную, но играть с кем-то надо. Выбор небольшой. Кого-то находим, с кем-то играем. Какая их команда в рейтинге? 131-я? Ох, ну а что сделать? Хоть с ними сыграем. Имеем что имеем. Игры есть, по-любому надо играть с теми, кто соглашается. Главное, чтобы спокойно, без помпезности, как у нас бывает», – сказал Мостовой.

Игра пройдет 27 марта в Краснодаре и начнeтся в 19:30 по московскому времени.

  • Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Товарищеские матчи. Сборные Россия Никарагуа Мостовой Александр
