Мостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»

В эти минуты проходит кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».
Работу ВАР на этом матче лично контролирует бывший игрок сборной России Александр Мостовой. Он приехал в московский ВАР-центр и вместе с главой отечественных судей Милорадом Мажичем следит за работой видеоарбитров
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- В Виго, где базируется «Сельта», есть мурал с изображением Мостового. Александр там расположен рядом с другой легендой клуба Яго Аспасом.
- Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию, но работу пока не нашел. Он не готов тренировать ниже РПЛ.
- Александр регулярно дает комментарии в СМИ на тему футбола.
