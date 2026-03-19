Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»

Мостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»

Вчера, 19:48
5

В эти минуты проходит кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

Работу ВАР на этом матче лично контролирует бывший игрок сборной России Александр Мостовой. Он приехал в московский ВАР-центр и вместе с главой отечественных судей Милорадом Мажичем следит за работой видеоарбитров

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • В Виго, где базируется «Сельта», есть мурал с изображением Мостового. Александр там расположен рядом с другой легендой клуба Яго Аспасом.
  • Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию, но работу пока не нашел. Он не готов тренировать ниже РПЛ.
  • Александр регулярно дает комментарии в СМИ на тему футбола.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Крылья Советов Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773939210
Показушники, особенно мажич
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773939890
РФСПРФ ПИТЕР РУЛИТ надо чтобы тест прошли добровольно дюков и митрофанов на полиграфе ⚽️
Ответить
рылы
1773941224
а какие полномочия у него имеются? в судейской только арбитры могут находиться, не?
Ответить
IVANRUS777
1773944320
Вчера где этот Мажич был? Контролировал сколько ему от газпрома на карту упало?
Ответить
R_a_i_n
1773944923
Не тот матч Мостовой контролирует, ой не тот...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 