Топ-3 лучших футболистов в истории России по версии Аленичева

Дмитрий Аленичев составил тройку сильнейших игроков в истории российского футбола.
«Мостовой и Карпин, это однозначно. Ну и, я думаю, Канчельскис», – сказал Аленичев.
- Александр Мостовой начинал в «Спартаке», а затем поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Валерий Карпин с 1994 по 2005 год выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», а до этого был в «Спартаке», «Факеле» и ЦСКА.
- Андрей Канчельскис был игроком «Шахтера», киевского «Динамо», «Крыльев Советов», «Сатурна», а за границей больше всего прославился периодом в «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год.
Источник: «100% Мяса»