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Глушаков объявил об открытии своей академии

Вчера, 22:18
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что открыл футбольную академию. Ранее сообщалось, что она будет располагаться в районе «Лужников».

«Я открыл свою академию «G8», полностью ручаюсь за нее, не являюсь там просто лицом. Давно хотел открыть свое дело, буду контролировать все процессы. В планах построить свои футбольные поля, создать женскую команду, участвовать в детской Медиалиге, и, возможно, в будущем появится профессиональная команда, которая будет играть в КФК. Уже 17 июня проведу день открытых дверей.

Сразу говорю, что сладко в моей академии не будет. Будут тренировать так же интенсивно, как меня в детстве. Не планирую привлекать иностранных специалистов, смысла в этом не вижу – наоборот, уклон будет сделан в пользу отечественных тренеров. Анализируя работу Лобановского или Бескова, складывается впечатление, что их методики тренерства отдали в Европу, немного видоизменили, и там по ним все сейчас работают. А нужно ценить свой труд, но мы это часто не делаем, нужно менять подход.

Мечта моей академии – выпустить мини-Глушакова: я хоть и простой футболист, но где-то поиграл и что-то видел, поэтому, надеюсь, получится кому-то подарить путь в «Спартак» или хотя бы в «Барселону» (улыбается). Дайте мне чуть-чуть времени поработать, и клубная лига прикурит от моей академии (улыбается)», – сказал Глушаков.

  • Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
  • Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
  • На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
  • В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (4)
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Томик
1781293207
Удачи, капитан!
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рылы
1781305703
ты своё рыло вообще видел? кто к тебе поведёт детей? только шизанутые.
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andrei-sarap-yandex
1781324104
ОПГ имени ГЛУШАКОВа и КОМПАНИЯ
Ответить
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