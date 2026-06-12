Глушаков объявил об открытии своей академии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что открыл футбольную академию. Ранее сообщалось, что она будет располагаться в районе «Лужников».
«Я открыл свою академию «G8», полностью ручаюсь за нее, не являюсь там просто лицом. Давно хотел открыть свое дело, буду контролировать все процессы. В планах построить свои футбольные поля, создать женскую команду, участвовать в детской Медиалиге, и, возможно, в будущем появится профессиональная команда, которая будет играть в КФК. Уже 17 июня проведу день открытых дверей.
Сразу говорю, что сладко в моей академии не будет. Будут тренировать так же интенсивно, как меня в детстве. Не планирую привлекать иностранных специалистов, смысла в этом не вижу – наоборот, уклон будет сделан в пользу отечественных тренеров. Анализируя работу Лобановского или Бескова, складывается впечатление, что их методики тренерства отдали в Европу, немного видоизменили, и там по ним все сейчас работают. А нужно ценить свой труд, но мы это часто не делаем, нужно менять подход.
Мечта моей академии – выпустить мини-Глушакова: я хоть и простой футболист, но где-то поиграл и что-то видел, поэтому, надеюсь, получится кому-то подарить путь в «Спартак» или хотя бы в «Барселону» (улыбается). Дайте мне чуть-чуть времени поработать, и клубная лига прикурит от моей академии (улыбается)», – сказал Глушаков.
- Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
- Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
- На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
- В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.