Глушаков объявил об открытии своей академии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что открыл футбольную академию. Ранее сообщалось, что она будет располагаться в районе «Лужников».

«Я открыл свою академию «G8», полностью ручаюсь за нее, не являюсь там просто лицом. Давно хотел открыть свое дело, буду контролировать все процессы. В планах построить свои футбольные поля, создать женскую команду, участвовать в детской Медиалиге, и, возможно, в будущем появится профессиональная команда, которая будет играть в КФК. Уже 17 июня проведу день открытых дверей.

Сразу говорю, что сладко в моей академии не будет. Будут тренировать так же интенсивно, как меня в детстве. Не планирую привлекать иностранных специалистов, смысла в этом не вижу – наоборот, уклон будет сделан в пользу отечественных тренеров. Анализируя работу Лобановского или Бескова, складывается впечатление, что их методики тренерства отдали в Европу, немного видоизменили, и там по ним все сейчас работают. А нужно ценить свой труд, но мы это часто не делаем, нужно менять подход.

Мечта моей академии – выпустить мини-Глушакова: я хоть и простой футболист, но где-то поиграл и что-то видел, поэтому, надеюсь, получится кому-то подарить путь в «Спартак» или хотя бы в «Барселону» (улыбается). Дайте мне чуть-чуть времени поработать, и клубная лига прикурит от моей академии (улыбается)», – сказал Глушаков.