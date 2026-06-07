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  • Мостовой попросил Сперцяна захватить его в Саудовскую Аравию

Мостовой попросил Сперцяна захватить его в Саудовскую Аравию

7 июня, 14:53
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал приближающийся трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

– Как вы видите ситуацию Сперцяна? Нужно ему переезжать в Саудовскую Аравию?

– Если Сперцян решит ехать в Саудовскую Аравию, скажу: возьми меня с собой, я тоже поеду (смеется) За такие деньги я там тоже где‑нибудь на террасе в доме посидел, на тренировки походил, в аналитическом отделе поработал бы. Можно за год заработать себе на три жизни вперед…

Посмотрите, что делают европейские футболисты. Жоау Феликс, которого купил «Атлетико» за сто с лишним миллионов, уже десять команд поменял. Думаете, он жалуется? Зато у него уже частный самолет и все остальное. Парню 27 лет только! Кошмар! Если есть вариант – пусть едет, вернуться всегда успеешь, тебе же не 40 лет.

– Есть ли у него еще шанс поиграть в Европе?

– Есть, но зачем нам туда, когда нас и здесь неплохо кормят? Поверьте мне, половина бы уехала туда, если бы здесь были адекватные зарплаты. Они бы уже все играли в Европе.

А когда человек здесь забивает три гола за пять лет, а у него зарплата 2 миллиона… Что тут говорить?

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Krics
1780839553
Зависть и Санёк ,это единство.
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evgevg13
1780839612
Дебил...
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Vitaga
1780889179
так то всё верно - футболист думает о себе о своем будущем. спортивный век не так уж и долог. пока играется он зарабатывает. понятно что если хочешь расти как профессионал то надо играть в сильном чемпионате с большой конкуренцией. только это уже не для 26-28 летних. ехать в Европу имеет смысл до 22-23 лет.
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