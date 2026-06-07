Мостовой попросил Сперцяна захватить его в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал приближающийся трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

– Как вы видите ситуацию Сперцяна? Нужно ему переезжать в Саудовскую Аравию?

– Если Сперцян решит ехать в Саудовскую Аравию, скажу: возьми меня с собой, я тоже поеду (смеется) За такие деньги я там тоже где‑нибудь на террасе в доме посидел, на тренировки походил, в аналитическом отделе поработал бы. Можно за год заработать себе на три жизни вперед…

Посмотрите, что делают европейские футболисты. Жоау Феликс, которого купил «Атлетико» за сто с лишним миллионов, уже десять команд поменял. Думаете, он жалуется? Зато у него уже частный самолет и все остальное. Парню 27 лет только! Кошмар! Если есть вариант – пусть едет, вернуться всегда успеешь, тебе же не 40 лет.

– Есть ли у него еще шанс поиграть в Европе?

– Есть, но зачем нам туда, когда нас и здесь неплохо кормят? Поверьте мне, половина бы уехала туда, если бы здесь были адекватные зарплаты. Они бы уже все играли в Европе.

А когда человек здесь забивает три гола за пять лет, а у него зарплата 2 миллиона… Что тут говорить?