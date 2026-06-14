В «Краснодаре» определили лучшего игрока сезона

Эдуард Сперцян в третий раз признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сезона.

Полузащитник и капитан краснодарской команды набрал 35,26% голосов в опросе болельщиков.

Вторую строчку в голосовании занял нападающий Джон Кордоба – за него проголосовали 27,04% участников опроса. Третье место досталось вратарю Станиславу Агкацеву, получившему 15,70% голосов.