В «Краснодаре» определили лучшего игрока сезона

Эдуард Сперцян в третий раз признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сезона.
Полузащитник и капитан краснодарской команды набрал 35,26% голосов в опросе болельщиков.
Вторую строчку в голосовании занял нападающий Джон Кордоба – за него проголосовали 27,04% участников опроса. Третье место досталось вратарю Станиславу Агкацеву, получившему 15,70% голосов.
- В завершившемся сезоне Сперцян отметился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами, а также возглавил рейтинг самых результативных игроков РПЛ по сумме голов и ассистов.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- Им интересуется саудовский «Аль-Ахли».
Источник: телеграм-канал «Краснодара»