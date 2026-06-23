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  • «Краснодар» рассмотрит подписание Захаряна при одном условии

«Краснодар» рассмотрит подписание Захаряна при одном условии

23 июня, 10:49
6

«Краснодара» планирует взять в аренду с правом выкупа полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Это произойдет в случае ухода Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» или в европейский клуб.

Пока что предметных разговоров с Захаряном или его клубом не было. «Быки» хотят удержать Сперцяна ещe на сезон, но рассматривают и другие варианты.

В случае ухода полузащитника сборной Армении, Захарян – приоритет номер 1 для тренерского штаба «быков». «Мусаеву нравится универсальность Арсена, способного играть на позиции атакующего полузащитника и на флангах, как его часто используют в Испании», – написал источник.

При этом «Краснодар» не готов идти на риск и платить 9-10 миллионов евро за игрока с неясным состоянием физической формы, который часто травмируется. Дешевле «Реал Сосьедад» его не отпустит. Захарян сейчас в России, вернeтся в Испанию к выходным. Он начнeт подготовку к новому сезону 4 июля, его будущее пока остается неопределенным.

  • 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • В сезоне-2025/26 23-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
  • Сроки контрактов обоих игроков с клубами рассчитаны до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Краснодар Сперцян Эдуард Захарян Арсен
Комментарии (6)
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Император 1
1782202410
Серьёзно что-ли, с такими трансферами (если будут) Краснодар и за 3 бороться не будет)
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Цугундeр
1782204042
) А чё..?Эти могут. Примут, взбодрят и продадут. С армянами в краснодарье весело и приятно.)
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Cleaner
1782204725
Да никуда Сперцян из России не уедет. Так и будет играть за Краснодар или Зенит, если его туда позовут...
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Томик
1782204976
Да какой "Краснодар"? Его из Испании только принудительно депортировать можно. Пристроился на лечение в теплой стране.
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FFR
1782205334
Кажется, Сперцян не уедет никуда, его и в Краснодаре неплохо кормят, да и уровень его не тянет на топ клубы. А брать Захаряна это большой риск. Поскольку Галицкий тоже армянин, то может взять его в аренду на свой риск и страх.
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IVANRUS777
1782206038
Да кому нужен хрустальный Захарян за 9 млн. Это утятина чистой воды. Краснодар получше себе найдёт вариант в случае ухода Сперцяна.
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