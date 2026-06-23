«Краснодар» рассмотрит подписание Захаряна при одном условии

«Краснодара» планирует взять в аренду с правом выкупа полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Это произойдет в случае ухода Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» или в европейский клуб.

Пока что предметных разговоров с Захаряном или его клубом не было. «Быки» хотят удержать Сперцяна ещe на сезон, но рассматривают и другие варианты.

В случае ухода полузащитника сборной Армении, Захарян – приоритет номер 1 для тренерского штаба «быков». «Мусаеву нравится универсальность Арсена, способного играть на позиции атакующего полузащитника и на флангах, как его часто используют в Испании», – написал источник.

При этом «Краснодар» не готов идти на риск и платить 9-10 миллионов евро за игрока с неясным состоянием физической формы, который часто травмируется. Дешевле «Реал Сосьедад» его не отпустит. Захарян сейчас в России, вернeтся в Испанию к выходным. Он начнeт подготовку к новому сезону 4 июля, его будущее пока остается неопределенным.