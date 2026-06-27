Представитель ФИФА приехал на конференцию РФС и передал пожелания от Инфантино

В эти минуты проходит ежегодная конференция РФС.

Ахмед Харраз, руководитель отдела ФИФА по делам управления национальных ассоциаций, выступил с приветствием к участникам конференции РФС.

«Уважаемый господин президент, уважаемые члены исполнительного комитета, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые делегаты и представители футбольного сообщества России. Позвольте мне передать вам самые тeплые пожелания от имени президента ФИФА Джанни Инфантино, генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрeма, а также всей администрации ФИФА.

Для меня большая честь присутствовать здесь сегодня и представлять ФИФА. Мы высоко ценим отношения с РФС и признательны вам за неизменную приверженность развитию и популяризации футбола на всей территории вашей огромной и многоликой страны.

Позвольте начать с признания долгой и богатой истории футбола в России. Российский футбольный союз, история которого насчитывает более века, сыграл ключевую роль в развитии и организации игры на территории большого и многонационального государства, сделав футбол ближе к миллионам людей как в крупных городах, так и в регионах.

Работа, которая проводится на всех уровнях – от массового до профессионального футбола, – по-прежнему имеет важнейшее значение для дальнейшего развития этого вида спорта и обеспечения его доступности для людей по всей стране.

Наследие чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России остаeтся важной вехой не только для самой страны, но и для всего мирового футбола. Этот турнир оставил яркое впечатление у болельщиков по всему миру и заложил прочный фундамент для развития инфраструктуры, вовлечения населения и популяризации игры. Это наследие продолжает открывать новые возможности для игроков и способствует развитию всей футбольной экосистемы в стране.

ФИФА рада возможности оказывать поддержку развитию футбола в России посредством своих программ, прежде всего программы FIFA Forward. Инициативы этой программы направлены на модернизацию инфраструктуры и поддержку массового футбола. Непрерывные инвестиции в развитие спортивных объектов имеют ключевое значение для того, чтобы будущие поколения могли заниматься футболом в комфортных условиях.

Мы также высоко оцениваем роль, которую РФС играет в обеспечении стабильной работы футбольных структур, проведении соревнований и создании условий для профессионального роста. Особое внимание, которое уделяется детско-юношескому и любительскому футболу, а также образовательным программам, помогает обеспечивать преемственность и стабильное развитие этого вида спорта.

Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне поблагодарить президента РФС, генерального секретаря и всe футбольное сообщество России за вашу преданность делу и непрерывные усилия по развитию футбола на национальном уровне.

ФИФА высоко ценит это взаимодействие и подтверждает свою поддержку развитию футбола во всех его аспектах.

В заключение хотел бы поблагодарить вас за тeплое гостеприимство и пожелать всем продуктивной и конструктивной работы на конференции», – сказал Харраз.