Губерниев призвал не сосать бензин на фоне кризиса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с топливом в России.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
«Кстати, по методике отсасывания бензина! В детстве видел, как мои некоторые друзья и подруги интенсивно отсасывали – воровали, иными словами! И до добра это отсасывание еще никого не довело! Можно еще и наглотаться!» – предостерег Губерниев.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева