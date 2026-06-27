Губерниев призвал не сосать бензин на фоне кризиса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с топливом в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Кстати, по методике отсасывания бензина! В детстве видел, как мои некоторые друзья и подруги интенсивно отсасывали – воровали, иными словами! И до добра это отсасывание еще никого не довело! Можно еще и наглотаться!» – предостерег Губерниев.