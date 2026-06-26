Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ

Агент Павел Андреев вернул себе влияние в «Крыльях Советов».
«Губернатор региона Вячеслав Федорищев стал меньше времени уделять футболу, а председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев и вовсе покинул Самару.
Должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам занимает близкий к Андрееву Руслан Алиев, благодаря чему уже в ближайшее время «Крылья» пополнятся двумя-тремя клиентами агента, а с Владиславом Шитовым будет продлeн контракт. В приятельских отношениях Павел находится и с главным тренером команды Сергеем Булатовым.
Также, по нашим данным, с усилением влияния Андреева в Самаре могут вновь начать выплачивать «агентские». То есть игроки будут получать завышенные подъeмные за подписание контракта, часть которых должна отходить их агенту.
Помимо «Крыльев Советов», Андреев начал «заводить» своих людей в ЦСКА, «Пари НН», «Челябинск» и «Текстильщик», – написал источник.
Сообщается, также, что Андреев вышел из проекта «Чайки», которая вылетела из Первой лиги.
- «Крылья Советов» заняли 11-е место в РПЛ в прошлом сезоне.
- «Чайка» находится в тяжелом финансовом положении и может быть расформирована.