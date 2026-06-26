Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ

Агент Павел Андреев вернул себе влияние в «Крыльях Советов».

«Губернатор региона Вячеслав Федорищев стал меньше времени уделять футболу, а председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев и вовсе покинул Самару.

Должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам занимает близкий к Андрееву Руслан Алиев, благодаря чему уже в ближайшее время «Крылья» пополнятся двумя-тремя клиентами агента, а с Владиславом Шитовым будет продлeн контракт. В приятельских отношениях Павел находится и с главным тренером команды Сергеем Булатовым.

Также, по нашим данным, с усилением влияния Андреева в Самаре могут вновь начать выплачивать «агентские». То есть игроки будут получать завышенные подъeмные за подписание контракта, часть которых должна отходить их агенту.

Помимо «Крыльев Советов», Андреев начал «заводить» своих людей в ЦСКА, «Пари НН», «Челябинск» и «Текстильщик», – написал источник.

Сообщается, также, что Андреев вышел из проекта «Чайки», которая вылетела из Первой лиги.