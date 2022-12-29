- 28 января
- 22:12 Калачев: «Оформил Fan ID. Не понимаю, в чем проблема» 2
- 9 января
- 19:18 Фото Клуб Семшова арендовал сына Тихонова 1
- 29 декабря 2022
- 17:43 Семшов рассказал, что мог перейти в «Вильярреал» в начале нулевых
- 28 декабря 2022
- 10:54 Калачев вошел в штаб Семшова в «Чайке»
- 19 декабря 2022
- 16:48 Фото Семшов возглавил «Чайку» из Второй лиги 2
- 13 декабря 2022
- 11:07 Семшов стал главным тренером «Чайки» (Сергей Ильев)
- 4 декабря 2022
- 15:31 Семшов может возглавить клуб Второй лиги 1
- 2 августа 2022
- 10:16 «На базе были шизанутые». Экс-вратарь «Спартака» рассказал, как за него заступился Зе Луиш 2
- 08:40 Вратарь «Чайки»: «Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку» 14
- 2 июля 2022
- 17:36 Фото «Ахмат» подписал лучшего бомбардира ФНЛ-2 из «Чайки»
- 27 июня 2022
- 23:25 «Ахмат» собирается подписать лучшего бомбардира ФНЛ-2 1
- 13 июня 2022
- 20:24 Клубы РПЛ из топ-5 интересуются защитником «Чайки»
- 30 мая 2022
- 11:11 «Ахмат» просмотрит 2 игроков «Чайки». У них 57 голевых действий на двоих в сезоне
- 28 марта 2022
- 21:23 «Ахмат» интересуется Окладниковым из «Енисея» и Алиевым из «Чайки»
- 24 марта 2022
- 16:39 «Чайка» объявила от отставке Ташуева 1
- 3 марта 2022
- 21:55 Кубок России. «Балтика» крупно обыграла «Чайку» и вышла в 1/4 финала 3
- 26 февраля 2022
- 19:06 Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи» 2
- 10:16 РФС объявил о переносе матча Кубка России «Балтика» – «Чайка»
- 25 февраля 2022
- 22:37 Тренер и шесть игроков «Черноморца» признаны судом виновными в договорном матче с «Чайкой» в 2019 году
- 11:59 «Чайка» попросила РФС перенести кубковый матч с «Балтикой». Клуб не сможет добраться до Калининграда (Сергей Ильев)
- 24 февраля 2022
- 14:27 Игры Кубка России «Спартак» – «Кубань» и «Балтика» – «Чайка» перенесут (Сергей Ильев)
- 15 февраля 2022
- 14:20 Товарищеский матч. «Ахмат» победил «Чайку» 1
- 9 февраля 2022
- 12:39 Ташуев: «Давайте и в магазинах сделаем Fan ID. Это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят» 6
- 19 ноября 2021
- 12:59 Семин – о поражении «Ростова» от «Чайки»: «Я не подошел к болельщикам после матча. Это моя большая ошибка» 1
- 2 ноября 2021
- 19:33 Жеребьевка Кубка России. «Сочи» сыграет с ЦСКА, «Спартак» примет «Кубань» 29
- 23 сентября 2021
- 12:21 Ташуев – о выходе «Чайки» в 1/8 финала Кубка: «Это локальный успех. Глобально – надо выигрывать турнир» 2
- 01:11 Глебов: «Понимаем, что «Ростов» облажался. Это позор» 10