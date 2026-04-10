11 апреля в 28-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Енисей». Матч в Песчанокопском начнется в 15:00 (мск).
«Чайка»
Команда Дмитрия Комбарова с 19 очками занимает предпоследнее место в Первой лиге. «Чайка» добыла 4 победы, 7 ничьих и потерпела 16 поражений, разница мячей – 25:59.
Последние результаты:
05.04.26 «Урал» – «Чайка» – 5:0;
29.03.26 «Чайка» – «Челябинск» – 2:1;
23.03.26 «Родина» – «Чайка» – 5:2.
«Енисей»
«Енисей» набрал 34 очка и занимает 12-е место. Подопечные Сергея Ташуева добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:31.
Предыдущие результаты:
- 04.04.26 «Спартак» К – «Енисей» – 2:1;
- 28.03.26 «Енисей» – «Уфа» – 1:0;
- 22.03.26 «Урал» – «Енисей» – 2:4.
Очные встречи
- 28.01.26 «Енисей» – «Чайка» – 0:3;
- 20.07.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:3;
- 19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0.
Прогноз на матч «Чайка» – «Енисей»
Только чудо поможет «Чайке» спастись от вылета. Отставание от 15-й строчки – 10 очков, до конца сезона – 7 туров. Если и начинать камбэк, то именно в матче с «Енисеем», который в 4 последних очных встречах не смог забить команде из Песчанокопского ни гола. Но сейчас у «Чайки» такая слабая защита, что эта серия должна быть прервана.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.95.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.