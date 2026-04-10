«Чайка» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

10 апреля 2026 11:00
Чайка - Енисей
11 апр. 2026, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1.95
ОЗ – да
Сделать ставку

11 апреля в 28-м туре Первой лиги сыграют «Чайка» и «Енисей». Матч в Песчанокопском начнется в 15:00 (мск).

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова с 19 очками занимает предпоследнее место в Первой лиге. «Чайка» добыла 4 победы, 7 ничьих и потерпела 16 поражений, разница мячей – 25:59.

Последние результаты:

  • 05.04.26 «Урал» – «Чайка» – 5:0;

  • 29.03.26 «Чайка» – «Челябинск» – 2:1;

  • 23.03.26 «Родина» – «Чайка» – 5:2.

«Енисей»

«Енисей» набрал 34 очка и занимает 12-е место. Подопечные Сергея Ташуева добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:31.

Предыдущие результаты:

  • 04.04.26 «Спартак» К – «Енисей» – 2:1;
  • 28.03.26 «Енисей» – «Уфа» – 1:0;
  • 22.03.26 «Урал» – «Енисей» – 2:4.

Очные встречи

  • 28.01.26 «Енисей» – «Чайка» – 0:3;
  • 20.07.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:3;
  • 19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0.

Прогноз на матч «Чайка» – «Енисей»

Только чудо поможет «Чайке» спастись от вылета. Отставание от 15-й строчки – 10 очков, до конца сезона – 7 туров. Если и начинать камбэк, то именно в матче с «Енисеем», который в 4 последних очных встречах не смог забить команде из Песчанокопского ни гола. Но сейчас у «Чайки» такая слабая защита, что эта серия должна быть прервана.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.95.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

1.95
ОЗ – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Енисей Чайка
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
