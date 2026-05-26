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27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Иртыш» и «Машук-КМВ». Хозяева занимают 4-е место с 19 очками, но не могут выиграть 9 матчей подряд! Гости – 4-е место с 30 очками, не проигрывают в 12 из 14 последних матчей. «Машук-КМВ» в отличной форме, а «Иртыш» в глубочайшем кризисе.

«Иртыш»

Омский клуб переживает катастрофу: 9 матчей без побед! Оборона – решето: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем), и пропускают в 10 из 12 последних матчей. Атака не работает – 0.60 гола за игру. Никита Дорофеев (6 голов) пытается тащить, но безуспешно.

В прошлом туре «Иртыш» разгромно проиграл «Сибири» (0:4). Дома команда выглядит беспомощно. В очных встречах с «Машук-КМВ» тоже нет преимущества: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья.

«Машук-КМВ»

Пятигорский клуб в великолепной форме: не проигрывают в 12 из 14 последних матчей. Атака – огонь: 9 голов за последние 5 игр (1.80 в среднем). Рустам Мачилов (5 голов) – лидер. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных.

В гостях «Машук-КМВ» играет уверенно. В очных встречах они забивают «Иртышу» в 3 последних матчах подряд. В текущем сезоне уже была ничья (1:1). Сейчас гости выглядят явными фаворитами.

Факты о командах:

«Иртыш»

Занимает 4-е место, 19 очков после 14 туров

Девять матчей без побед – чудовищный кризис

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Атака – 0.60 гола за игру

В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Никита Дорофеев (6 голов)

«Машук-КМВ»

Занимает 4-е место, 30 очков после 18 туров

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в 3 последних очных встречах с «Иртышом»

Атака – 1.80 гола за игру

Оборона – 0.80 пропущенных

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Рустам Мачилов (5 голов)

История личных встреч

«Машук-КМВ» забивает в 3 последних матчах против «Иртыша»

В 5 последних очных встречах: 2 победы «Машук-КМВ», 2 победы «Иртыша», 1 ничья

Прогноз на матч «Иртыш» – «Машук-КМВ»

«Иртыш» в ужасной форме: 9 матчей без побед, пропускают по 2 гола за игру. «Машук-КМВ» на подъeме: 12 из 14 матчей без поражений, мощная атака (1.80 гола).

Гости должны уверенно побеждать. «Иртыш» может забить – они забивают «Машуку» в 3 последних встречах. Но этого будет недостаточно против такой организованной команды. Скорее всего, «Машук-КМВ» добьeтся победы, и матч будет результативным.

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