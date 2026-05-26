27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Иртыш» и «Машук-КМВ». Хозяева занимают 4-е место с 19 очками, но не могут выиграть 9 матчей подряд! Гости – 4-е место с 30 очками, не проигрывают в 12 из 14 последних матчей. «Машук-КМВ» в отличной форме, а «Иртыш» в глубочайшем кризисе.
«Иртыш»
Омский клуб переживает катастрофу: 9 матчей без побед! Оборона – решето: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем), и пропускают в 10 из 12 последних матчей. Атака не работает – 0.60 гола за игру. Никита Дорофеев (6 голов) пытается тащить, но безуспешно.
В прошлом туре «Иртыш» разгромно проиграл «Сибири» (0:4). Дома команда выглядит беспомощно. В очных встречах с «Машук-КМВ» тоже нет преимущества: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья.
«Машук-КМВ»
Пятигорский клуб в великолепной форме: не проигрывают в 12 из 14 последних матчей. Атака – огонь: 9 голов за последние 5 игр (1.80 в среднем). Рустам Мачилов (5 голов) – лидер. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных.
В гостях «Машук-КМВ» играет уверенно. В очных встречах они забивают «Иртышу» в 3 последних матчах подряд. В текущем сезоне уже была ничья (1:1). Сейчас гости выглядят явными фаворитами.
Факты о командах:
«Иртыш»
- Занимает 4-е место, 19 очков после 14 туров
- Девять матчей без побед – чудовищный кризис
- Пропускает в 10 из 12 последних матчей
- Атака – 0.60 гола за игру
- В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Никита Дорофеев (6 голов)
«Машук-КМВ»
- Занимает 4-е место, 30 очков после 18 туров
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
- Забивает в 3 последних очных встречах с «Иртышом»
- Атака – 1.80 гола за игру
- Оборона – 0.80 пропущенных
- В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Рустам Мачилов (5 голов)
История личных встреч
- «Машук-КМВ» забивает в 3 последних матчах против «Иртыша»
- В 5 последних очных встречах: 2 победы «Машук-КМВ», 2 победы «Иртыша», 1 ничья
Прогноз на матч «Иртыш» – «Машук-КМВ»
«Иртыш» в ужасной форме: 9 матчей без побед, пропускают по 2 гола за игру. «Машук-КМВ» на подъeме: 12 из 14 матчей без поражений, мощная атака (1.80 гола).
Гости должны уверенно побеждать. «Иртыш» может забить – они забивают «Машуку» в 3 последних встречах. Но этого будет недостаточно против такой организованной команды. Скорее всего, «Машук-КМВ» добьeтся победы, и матч будет результативным.
Рекомендованные ставки:
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2
- Победа «Машук-КМВ»