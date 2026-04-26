26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-3-3
31
Анисимов
28
Семенов
45
Давыдов
3
Маругин
19
Тананеев
8
Шамкин
11
Абдуллаев
28
Султонов
10
Караев
53
Дерюгин
10
Защепкин
3-3-1-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
39
Маслов
27
Крутовских
74
Гузиев
18
Иванов
20
Роспутько
7
Джебов
18
Соколов
17
Гурылев
11
Пополитов
53
Дерюгин
83
Лайкин
83
Лайкин
53
Дерюгин
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
8
Шамкин
7
Рощин
7
Рощин
8
Шамкин
28
Султонов
12
Ревазов
12
Ревазов
28
Султонов
39
Маслов
24
Придава
24
Придава
39
Маслов
7
Джебов
9
9
7
Джебов
Гуляев
47
Посмашный
47
Посмашный
Гуляев
18
Соколов
11
Криушичев
11
Криушичев
18
Соколов
20
Роспутько
77
Библик
77
Библик
20
Роспутько
Остались в запасе
КАМАЗ
Чайка
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча КАМАЗ - Чайка
1
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Чайки», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Чайка»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»