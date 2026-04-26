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  • «КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:50
КАМАЗ
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Чайка
38' Д. Караев 62' Д. Шамкин
70' Г. Пополитов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
18
Иван Иванов
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
КАМАЗ
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
7
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
59
Арсений Гердт
АП
11
Максим Криушичев
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
4-3-3
31
Анисимов
28
Семенов
45
Давыдов
3
Маругин
19
Тананеев
8
Шамкин
11
Абдуллаев
28
Султонов
10
Караев
53
Дерюгин
10
Защепкин
3-3-1-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
39
Маслов
27
Крутовских
74
Гузиев
18
Иванов
20
Роспутько
7
Джебов
18
Соколов
17
Гурылев
11
Пополитов
53
Дерюгин
83
Лайкин
83
Лайкин
53
Дерюгин
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
8
Шамкин
7
Рощин
7
Рощин
8
Шамкин
28
Султонов
12
Ревазов
12
Ревазов
28
Султонов
39
Маслов
24
Придава
24
Придава
39
Маслов
7
Джебов
9
9
7
Джебов
Гуляев
47
Посмашный
47
Посмашный
Гуляев
18
Соколов
11
Криушичев
11
Криушичев
18
Соколов
20
Роспутько
77
Библик
77
Библик
20
Роспутько
Остались в запасе
КАМАЗ
Чайка
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча КАМАЗ - Чайка
1
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Чайки», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Чайка»

«КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка КАМАЗ
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