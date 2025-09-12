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Чайка
Павел Маслов
€ 275 тыс
Павел Маслов
Чайка
14 апреля 2000 (26), Тюмень
#39 | Защитник
Россия
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Махачкалинское «Динамо» отказалось от экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта зарплата экс-спартаковца Маслова в «Динамо Мх»
2025.08.20 10:30
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Экс-защитник «Спартака» нашел новый клуб в РПЛ
2025.08.19 16:06
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Экс-спартаковец Маслов выбрал новый клуб
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Маслов прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба
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2024.09.29 22:31
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2024.09.12 20:17
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Спартаковец Маслов определился с новой командой
2024.09.11 13:57
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В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
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Защитник «Спартака» Маслов рассказал, почему травмы нужно полностью залечивать
2024.08.05 10:08
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Маслов: «У Станковича свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке»
2024.08.05 09:18
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Соболев не вышел из командного чата «Спартака»
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