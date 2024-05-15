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    • Маслов: «Мы готовы просить руководство оставить Слишковича главным тренером»

    Маслов: «Мы готовы просить руководство оставить Слишковича главным тренером»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов не против, чтобы и.о. главного тренера Владимир Слишкович остался в команде.

    «Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом.

    Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им. Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», – сказал Маслов.

    • Слишкович в апреле сменил Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команде осталось в этом сезоне сыграть с «Рубином» и «Оренбургом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Filllllll
    1715799344
    Вы уже в матче с Балтикой попросили. Думаю, вряд-ли оставят, если хотя бы ещё один матч также сыграете.
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