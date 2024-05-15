Маслов: «Мы готовы просить руководство оставить Слишковича главным тренером»

Защитник «Спартака» Павел Маслов не против, чтобы и.о. главного тренера Владимир Слишкович остался в команде.

«Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом.

Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им. Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», – сказал Маслов.