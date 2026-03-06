«Чайка» Комбарова спустя 2 недели вернула экс-спартаковца Маслова

«Чайка» из Первой лиги объявила о возвращении защитника Павла Маслова. От него избавились 20 февраля.
Стороны заключили контракт до конца сезона.
«Ранее за нашу команду Павел провeл 12 игр. Паша, рады тебя вновь видеть в нашей команде.
Добро пожаловать в Стаю!» – написала «Чайка».
- Команду тренирует другой экс-спартаковец Дмитрий Комбаров. Будучи футболистом, он брал с красно-белыми чемпионство в сезоне-2016/17.
- Маслов забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 78 матчах за «Спартак». Игрок – воспитанник тюменского футбола.
- Переехавшая в Подольск «Чайка» занимает в Первой лиге последнее место. Команда контролируется агентом Павлом Андреевым.
Источник: телеграм-канал «Чайки»