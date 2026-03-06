«Чайка» Комбарова спустя 2 недели вернула экс-спартаковца Маслова

«Чайка» из Первой лиги объявила о возвращении защитника Павла Маслова. От него избавились 20 февраля.

Стороны заключили контракт до конца сезона.

«Ранее за нашу команду Павел провeл 12 игр. Паша, рады тебя вновь видеть в нашей команде.

Добро пожаловать в Стаю!» – написала «Чайка».