Ташуев лишил своих игроков выходных

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что команда работала на сборах практически без выходных.

«Это покажет начало сезона. Ребята отработали хорошо, пришлось немножко форсировать нагрузки, вести более жесткий режим. В паузе между сборами не давали игрокам выходных, буквально за полтора переехали в отель, один день отдохнули и договорились два дня работать.

Мало того, что сборы получились краткосрочными по временному объему, так еще и дожди шли в Турции очень сильные. В первый раз столкнулся с таким катаклизмом. К сожалению, тренировки на полях отменялись и поэтому договорились, что не будем делать выходных между сборами. Работали практически целый месяц без выходных», – рассказал Ташуев.