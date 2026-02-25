Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу

Футболист «Уфы» Илья Агапов, права на которого принадлежат ЦСКА, отметился странным поступком.

В ночь на среду его задержали в состоянии алкогольного опьянения.

«Предельно нетрезвый спортсмен проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице.

Женщина вызвала Росгвардию. Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог. Ночь он провeл в отделении», – сообщил источник.