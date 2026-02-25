Введите ваш ник на сайте
  Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу

Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу

Сегодня, 18:08
16

Футболист «Уфы» Илья Агапов, права на которого принадлежат ЦСКА, отметился странным поступком.

В ночь на среду его задержали в состоянии алкогольного опьянения.

«Предельно нетрезвый спортсмен проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице.

Женщина вызвала Росгвардию. Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог. Ночь он провeл в отделении», – сообщил источник.

  • К 25 годам Агапов поиграл за 7 клубов.
  • ЦСКА отдал его в аренду 10 февраля.
  • Защитник недавно вернулся со сборов в Турции.

ЦСКА объявил об уходе защитника 1
ЦСКА отправил защитника в Первую лигу
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
Источник: Shot
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Агапов Илья
NewLife
1772032676
Что за очередной глупый заголок - это игрок Уфы, хоть и принадлежит коням. Бомбардир просто пропитан бульварным срачем.
Ответить
Дубина
1772033274
Молодой ума нету! Детство в ж.опе играет..
Ответить
опус 2
1772033587
Отличное усиление в Уфу пришло !
Ответить
subbotaspartak
1772034295
На караоке?
Ответить
СильныйМозг
1772034485
Я удивлен. Обычно, это мясные, то наркотой приторгуют, то ножом ногу брательнику порешают.
Ответить
aaaaahhhh
1772034942
с конюшней перепутал...:)))
Ответить
k611
1772035775
На пианино хотел поиграть...
Ответить
bset
1772036110
Похоже уже бывший игрок) И ЦСКА, и Уфы)
Ответить
Айболид
1772036388
— ...и сорвал торжественное открытие Дворца бракосочетания. Затем, на развалинах часовни... — Простите, часовню тоже я развалил? — Нет, это было до Вас, в 14-м веке. (с)
Ответить
R_a_i_n
1772037143
Чё там Клинер?? Ржёт??))))
Ответить
