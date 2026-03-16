Березуцкий – о трансферах «Урала»: «Я хотел Педри, Роналду и Месси, но они отказались»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий с юмором ответил на вопросы об усилении состава во время зимнего трансферного окна.
– Вы должны понять, в каких условиях мы находимся. Если мы понимаем, что у нас есть деньги на трансферы, если у нас есть возможность покупать игроков, которые соответствуют Премьер-лиге, которые выше уровнем, и ситуация, которая есть у нас, когда нам приходится выбирать, искать на рынке, брать игроков, которые, возможно, иногда не играют в своих клубах.
Это действительность, которая есть. И ситуация, которая, ну, вот такая. Поэтому мы в ней работаем, мы существуем и будем продолжать работать.
– Но вы можете дать оценку трансферной кампании?
– Я хотел Педри, Криштиану Роналду и Месси, но получилось так, как получилось. Это то, что есть, и есть определeнная данность. К сожалению, они не поехали, они отказались.
- «Урал» занимает второе место в таблице PARI Первой лиги с 45 очками в 24 турах.
- Зимой клуб подписал только двух игроков, потеряв при этом трех футболистов.
- Входящие трансферы уральцев – это аренды Дмитрия Иванисени и Егора Богомольского у «Крыльев Советов» и азербайджанской «Зири» соответственно.